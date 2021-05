Guardiola leidt City naar eerste Champions League-finale uit clubhistorie: ‘Ongelooflijk trots’

,,Ik ben ongelooflijk trots”, zei Guardiola in een eerste reactie. ,,We staan in de finale van de Champions League en we staan op het punt de Engelse titel binnen te halen. Paris Saint-Germain had FC Barcelona en Bayern München uitgeschakeld en ze hadden nu niets te verliezen. Het was een zware avond, het ging niet vanzelf.”

Riyad Mahrez maakte beide doelpunten. Een week eerder was hij in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd ook al een keer trefzeker. ,,We hebben erg weinig weggegeven. Ook daarom staan we in de finale. We hebben nog één overwinning nodig om kampioen te worden, daarna concentreren we ons op de finale van de Champions League.”