Guardiola na ongeslagen reeks van 26 duels: ‘We hebben het geld om geweldige spelers te halen’

SamenvattingMet 19 overwinningen op rij en een ongeslagen reeks van 26 wedstrijden in alle competities wordt Manchester City steeds vaker getipt als de nieuwe kampioen in de Champions League. Coach Pep Guardiola zag dat echter anders na de zege in de eerste wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach in Boedapest (0-2) in de achtste finales.

,,Kijk maar eens naar Bayern München en de manier waarop die ploeg dinsdag met 4-1 won van Lazio. Ik denk daarom niet dat wij de belangrijkste titelkandidaat zijn. Maar als mensen willen zeggen dat wij de favoriet zijn, is het ook goed. Dat accepteren we dan maar. Wij richten ons in deze fase zoveel mogelijk op een goed herstel van onze spelers, zodat ze in de best mogelijke conditie klaar zijn voor de eerstvolgende uitdaging.”

Guardiola vond dat zijn ploeg, die in de Premier League afstevent op de landstitel, tegen Borussia Mönchengladbach slordig was in de afwerking. ,,We waren voorin niet koelbloedig genoeg. Dat is link op dit niveau. Je moet optimaal blijven presteren als je naar de volgende ronde wil.”

Manchester City is al sinds 21 november ongeslagen en boekte in Boedapest al de negentiende zege op rij. ,,We hebben veel geld om veel geweldige spelers te kopen. Dat is de oorzaak dat we zoveel wedstrijden op rij winnen”, zei Guardiola in Boedapest, waar het duel werd gespeeld. ,,Zonder spelers van kwaliteit zouden we hier niet toe in staat zijn geweest. De spelers zijn fantastisch en hebben een geweldige band met elkaar.”

