Guardiola over clash met Real: ‘We moeten nu laten zien wie we zijn’

,,We moeten nu laten zien wie we zijn. Ik weet dat mijn spelers en ik, en alles en iedereen bij de club, tot het einde toe zullen vechten voor deze prijs”, aldus Guardiola, die in 2009 en 2011 als trainer van FC Barcelona de Champions League al won. ,,Dit wordt een echte test. Allemaal kampioenen van deze competitie tegen één ploeg die niet zo gewend is deze grote wedstrijden te spelen, we stonden pas één keer in de halve finales. Als we dit toernooi willen winnen, moeten we clubs als Real Madrid, FC Barcelona en Bayern München verslaan. Als dat niet lukt, dan volgend seizoen. Of op het moment dat we weer mee mogen doen.”