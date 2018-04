Guardiola toont zich na rampweek waardig verliezer

,,Veel felicitaties voor die club. Ze hebben een topteam en een topcoach", doelde hij op collega Jürgen Klopp. ,,Wat mij betreft, verdient Liverpool een plaats in de finale.''



Guardiola verloor met City voor de derde keer op rij binnen een week: 3-0 bij Liverpool, 2-3 tegen ManUnited en nu dus 1-2 opnieuw tegen Liverpool. ,,Toch wil ik ook mijn spelers feliciteren met een buitengewoon optreden dit seizoen in de Champions League. Ze hebben het zeer goed gedaan. Nu moeten we ons weer richten op de Premier League. We staan nog steeds bovenaan in de competitie. Dat zegt genoeg over onze kwaliteiten.''



Volgens Guardiola, die in de rust naar de tribune werd gestuurd wegens felle protesten tegen de Spaanse arbitrage, had City in de eerste helft (1-0) harder moeten toeslaan. ,,Voor de rust deden we alles helemaal goed. We dwongen genoeg kansen af en dat viel tegen elf spelers in de afweer niet mee. Maar over twee duels gezien hebben we Liverpool te weinig weerstand geboden.''