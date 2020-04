Gullithi, Kebano Neeskens, Wandeckerkof: deze profs werden vernoemd naar Nederlandse voetballers

Het is je wellicht ontgaan maar Manchester City heeft Kluiverth aangetrokken. Dat is geen spelfout, het betreft Kluiverth Aguilar, een Peruaanse rechtsback. Aguilar is bepaald niet de eerste profvoetballer die is vernoemd naar een bekende Nederlandse oud-international. Verslaggever Nik Kok zette de mooiste namen op een rij.

Petroswickonicovick Wandeckerkof

De mooiste naam komt toch wel uit het land waar men zichzelf de vrijheid geeft om kinderen naar alles en iedereen te vernoemen: Brazilië. Petroswickonicovick Wandeckerkof is dus vernoemd naar René of Willy van de Kerkhof. Het kind van moeder Erica Silva en vader José Ivanildo heeft een voorliefde voor sportnamen.



Liefst Russisch of Nederlands. De broers van Petroswickonicovick Wandeckerkof heten namelijk Pollywanovick Wandeckerkof en Polloscovick Wandeckerkof. Hun zus luistert naar de naam Pollyana Navratilova (Wat dan eigenlijk weer Tsjechisch is). En die eerste Petroswickonicovick Wandeckerkof kan dus aardig voetballen. Eerst een veelbelovende spits in de jeugd van Corinthians maar nu speelt hij bij Clube de Regatas Brasil. Petros (dat is zijn roepnaam) is pas negentien. Dat kan nog best wat worden dus.

Marko van Basten Çema

Al best lang nadat Marco van Basten noodgedwongen moest stoppen met zijn carrière werd in de Albanese hoofdstad Tirana, Marko van Basten geboren. Çema is best een groot talent want hij maakte al deel uit van verschillende vertegenwoordigende elftallen van Albanië. Marko is uiteraard spits. Begin februari maakte hij nog een goal voor FC Kukësi in de wedstrijd tegen Flamurtari Vlorë.

Rudi Gullithi

De Braziliaan Rudi Gullithi (Rudigullithi da Silva Henrique) is een 26-jarige centrale verdediger die zijn loopbaan begon bij Cruzeiro en São Paulo en via Portugal toch weer terug naar Brazilië terugkeerde. Hij speelt nu bij Clube Esportivo de Bento Gonçalves. De in Angola geboren Fin Gullit Zolameso kan Rudi Gullithi zomaar eens van de troon stoten trouwens als meest bekende speler die is vernoemd naar de Zwarte Tulp. Al is het met de carrière van Zolameso (Gullit en Gianfranco Zola speelden trouwens ooit samen bij Chelsea) ook weer niet zo super gegaan na die paar jeugdinterlands voor Finland.

Cruyff Grixti

De 26-jarige Cruyff Grixti komt uit Malta en speelde ooit voor de huidige tweede divisionist Ghaxaq FC. Tot zover zijn de prestaties van Cruyff nou niet echt in de buurt gekomen van de prestaties van de legende waar hij naar is vernoemd.

Neeskens Kebano

Het verst van deze namen schopte Neeskens Kebano het tot nu toe. De in Frankrijk geboren Congolees had een vader die groot fan was van Johan Neeskens en speelde vorig seizoen nog zeven Premier League-wedstrijden voor Fulham. Hij is ook Congolees international en kwam uit voor Paris Saint-Germain. In Honduras heeft hij een landgenoot lopen. Neeskens Almendares speelde recent nog voor Lobos UPNFM.

Volledig scherm Neeskens Kebano in actie tegen Jan Vertonghen van Tottenham Hotspur. © REUTERS

Wulf Koronia Kluivert Shevcengko Horota

Een vermoedelijke AC Milan-fan uit Indonesië vond Wulf Koronia Kluivert Shevcengko (niet helemaal goed gespeld maar wat geeft het) Horota een aardige naam voor zijn zoon die inmiddels prof is geworden van Persipura Jayapura. (Ervan uitgaande dat zijn eerste naam niet is vernoemd naar John de Wolf).