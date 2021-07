Gunstige loting Van Gerwen, andere Nederlanders wacht kraker bij World Matchplay

Uitgerekend die Wright is de tegenstander van een andere Nederlander, Danny Noppert. In hetzelfde Players Championship van gisteren troffen ‘Snakebite’ en ‘The Freeze’ elkaar nog in de kwartfinales. De Schot won met 6-3 in legs. Na afloop sprak Wright gedecideerd uit dat hij zowel de World Matchplay als het volgende WK gaat winnen. In Blackpool was de voormalig wereldkampioen nog nooit de beste. Vorig jaar was er een vroege exit tegen Glen Durrant.