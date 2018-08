Gutiérrez: Hield geen rekening meer met transfer naar PSV

Gutiérrez werd op de avond dat PSV zich tegen BATE Borisov voor de Champions League plaatste abrupt uit de wedstrijdselectie van Pachuca gehaald, dat pas na de zege van de Eindhovense club op BATE overeenstemming bereikte met PSV. Zijn zaakwaarnemer had erop aangedrongen dat er tussen de clubs alsnog gesproken zou worden. Vlak voor het duel met de Wit-Russen - om precies te zijn een half uur voor de wedstrijd - kwam er vanuit de Mexicanen ineens een totaal onverwachte opening naar PSV. De equipe van Mark van Bommel bereidde zich op dat moment voor op een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. Na de winst op BATE werd ook de technische staf van PSV bijgepraat en kwam de zaak pijlsnel rond. Midden in de nacht maakte PSV de transfer bekend.



,,Het leek niet door te gaan, eerlijk gezegd had ik er geen rekening meer mee gehouden dat ik hier zou gaan spelen", zei de 23-jarige middenvelder vandaag bij zijn presentatie in Eindhoven. ,,Woensdag gebeurde het dan toch en kreeg ik ineens een signaal. Dat had bijna niemand meer verwacht. Het is prachtig dat ik nu samen met Hirving Lozano mag spelen. We kennen elkaar al zo lang en ik wilde al heel lang ook naar PSV."



Gutiérrez zit morgen nog niet bij de wedstrijdselectie van PSV voor het duel met Willem II. ,,Dat zou te vroeg zijn, maar ik ga ervan uit dat ik snel inzetbaar ben."