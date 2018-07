Gutiérrez in beeld bij PSV, geen plaats voor Faye bij Vitesse

VIDEO Brama voelt druk: 'Maar dat hoort erbij'

3 juli GOOR - Wout Brama is terug bij FC Twente, maar deed dinsdag nog niet mee in de eerste oefenwedstrijd. De middenvelder kampt met spanning in zijn bovenbeen. ''Dat risico gaan we tegen GFC Goor niet lopen'', zei hij dinsdagavond in Goor, vlak voor het duel in gesprek met verslaggever Fardau Wagenaar.