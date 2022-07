Guus Til op weg naar PSV, Bosz schakelt van Malacia door naar Tagliafico

Gepasseer­de Jamile Samuel haalt gram met zege op 100 meter in België

Jamile Samuel heeft de 100 meter gewonnen op de Nacht van de Atletiek in de Belgische plaats Heusden-Zolder. Samuel, die eerder deze week te horen kreeg dat ze uit de selectie voor de WK in de Verenigde Staten is gezet, zegevierde in 11,36 seconden. De 100 meter bestond uit twee heats en Samuel zette daarin de beste tijd neer.

21:00