Haags kwartiertje in Bern? Dit is wat je moet weten over Young Boys

Feyenoord-opponentFeyenoord wacht vanavond (18.55 uur) in Bern een zware klus. Want niet alleen in eigen land, ook in Europa timmert het Zwitserse Young Boys de laatste jaren weer aardig aan de weg.

Eindelijk succes

Tien jaar eerder dan Feyenoord werd BSC Young Boys al in 1898 opgericht. De club is historisch gezien één van de succesvolste van Zwitserland. In 1959 haalde YB de halve finale van de Europa Cup 1, de voorloper van de Champions League. Na een sportief mindere periode is de club weer terug aan de top. Onder Adi Hütter, de huidige trainer van Eintracht Frankfurt, werd Young Boys in 2018 voor het eerst in 32 jaar weer landskampioen. Zijn opvolger, Gerardo Seoane, herhaalde dat kunststukje afgelopen seizoen. Met een nog aanvallender manier van spelen - Young Boys scoorde afgelopen seizoen in 36 competitiewedstrijden maar liefst 99 keer – werd de club voor de 13e keer kampioen.

Volledig scherm April 2018: Steve von Bergen (m) en Sekou Sanogo (r) vieren de eerste landstitel van YB in 32 jaar tijd. Afgelopen seizoen werd de club opnieuw kampioen. © EPA

Haags kwartiertje

Net als ADO kennen ze in Bern een ‘Haags kwartiertje’. De YB-Viertelstunde werd meer dan honderd jaar geleden voor het eerst geïntroduceerd. Dat was uiteraard in een tijd dat de club in de slotfase vaak nog toesloeg. Hoewel dat tegenwoordig geen wetmatigheid meer is, wordt het laatste kwartier nog altijd aangekondigd door de supporters van Young Boys.

Volledig scherm De fans van Young Boys. © AFP

De vorm

Young Boys heeft net als de andere ploegen in groep G drie punten uit twee duels. De Zwitsers wonnen thuis van Rangers (2-1) en verloren uit van Porto (2-1). Young Boys is in zijn laatste vier Europese thuiswedstrijden ongeslagen. En niet tegen de minste ploegen. Behalve van Rangers werd ook gewonnen van Juventus (2-1) en gelijkgespeeld tegen Valencia (1-1) en Rode Ster (2-2). Manchester United was op 19 september 2018 de laatste ploeg die in Bern won van de Zwitsers. Young Boys heeft overigens al in 20 Europese duels de nul niet gehouden. Dat is de langste reeks van alle ploegen die momenteel in Europa actief zijn.

Volledig scherm Manchester United, hier met Anthony Martial, was de laatste club die een Europese uitwedstrijd van Young Boys won. © AP

De grote afwezige

De inmiddels 30-jarige Miralem Sulejmani is de bekendste speler van Young Boys. De Serviër speelde 137 wedstrijden (43 goals) in de eredivisie voor SC Heerenveen en Ajax. In Amsterdam was hij nog ploeggenoot van Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer. Van Sulejmani zal Feyenoord echter geen last hebben, want hij is geblesseerd. Hetzelfde geldt voor Guillaume Hoarau, de Fransman die vorig seizoen topscorer van Zwitserland werd met 24 goals. Ook dat is een zorg minder.

Volledig scherm Miralem Sulejmani mist het duel met Feyenoord door een blessure. © EPA

Scorend vermogen uit Afrika

De Kameroenese spits Jean-Pierre Nsame (26) is momenteel met 10 goals topscorer van de Zwitserse competitie. In alle competities was hij dit seizoen al goed voor 14 doelpunten. Hij is één van de vele Afrikanen die aanvallend voor gevaar zorgen. Ook zijn landgenoot Moumi Ngalmaleu (25) en de Ivoriaan Roger Assalé (25) kunnen een goal maken. Verder bestaat de selectie van Young Boys uit ervaren spelers als Fabian Lustenberger (ex-Hertha BSC) en Frederik Sørensen (ex-FC Köln) die hun sporen in de Bundesliga hebben verdiend.