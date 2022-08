Haaland heeft maar twaalf minuten nodig voor treffer tegen Nottingham Forrest

Van Venus Williams tot Osaka: grandslam­win­na­res­sen sneuvelen massaal in eerste ronde US Open

Dat successen uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst, dat blijkt wel op de US Open. De Amerikaanse grand slam is pas twee dagen onderweg en in het vrouwentoernooi is in de eerste ronde al de ene na de andere voormalig grandslamwinnares gesneuveld.

