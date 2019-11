Haarhuis kiest voor Griekspoor tegen Groot-Brittannië

De Grote EK-gids: Oranje in poule C bij Oekraïne, deelnemers play-offs bekend

0:02 Nu het Nederlands elftal zich voor het eerst in zes jaar eens heeft geplaatst voor een eindtoernooi kan het grote aftellen beginnen. Maar hoe ziet het traject naar de openingswedstrijd van het EK, op 12 juni 2020 in Rome, er eigenlijk uit? Wanneer speelt Oranje? Welke landen zijn al zeker van Euro2020. Wie komen er in het voorjaar uit de play-offs? En wanneer is de loting eigenlijk? Veel vragen en álle antwoorden.