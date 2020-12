Haas bevestigt komst Mazepin als nieuwe coureur

NK sprint Leerdam en Kok sterker door onderlinge strijd: ‘Die adrenaline is je motor’

30 november Lange tijd was het treurnis troef bij de sprintvrouwen, maar in Thialf was een strijd te zien waarmee het schaatsen jaren voort kan. Femke Kok won de eerste drie afstanden, Jutta Leerdam de titel. ,,We houden elkaar scherp.’’