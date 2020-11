Haas brengt positieve update over situatie van Grosjean

Video Spelers Napoli staan in Argentinië-shirts nogmaals stil bij overlijden Maradona

21:06 Afgelopen donderdag werd Diego Maradona al herdacht in Napels voor de Europa League-wedstrijd tussen Napoli en Rijeka, maar vanavond voor de Italiaanse topper tegen AS Roma was er opnieuw een eerbetoon voor de Argentijnse legende die Napoli in 1987 en 1990 kampioen van de Serie A maakte.