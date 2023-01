Haas presenteert als eerste Formule 1-team de auto voor komend seizoen

Oud-wereldkam­pi­oen freestyles­kiën Smaine (31) sterft bij lawine: ‘Hij werd 50 meter door de lucht geslingerd’

Voormalig freestyleskiër Kyle Smaine is zondag overleden bij een lawine in Japan. De oud-wereldkampioen was in de buurt van Nagano aan het skiën toen hij samen met een aantal andere buitenlanders werd overvallen door de lawine.

