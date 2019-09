Haase boekt weer eens wat winst, Bertens blijft 8ste

De beste Nederlandse tennisser van de afgelopen jaren begon het jaar als nummer 50 van de wereld, maar maakte de voorbije weken een vrije val. Haase zakte steeds verder weg op de mondiale ranglijst en dreigde zelfs door Tallon Griekspoor te worden afgelost als hoogste Nederlander. De 23-jarige Griekspoor is op de maandag uitgebrachte ranglijst echter weer tien plaatsen gezakt, naar positie 172. In de top 10 van de lijst, aangevoerd door Novak Djokovic, veranderde niets.

Bij de vrouwen is Kiki Bertens, die afgelopen week in Wuhan in de derde ronde bleef steken, nog steeds de nummer 8 van de wereld. Simona Halep nam de vijfde plek over van Bianca Andreescu, de 19-jarige winnares van de US Open die deze week in Peking haar rentree maakt. Ashleigh Barty staat op 1.