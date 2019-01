Haase en Middelkoop in finale in Doha

De Nederlanders kenden in de halve eindstrijd weinig moeite met de Mexicaan Santiago Gonzalez en de Pakistaan Aisam-Ul-Haq en Qureshi. Na 55 minuten was de partij al klaar: 6-4 6-1.



Haase en Middelkoop nemen het in de finale op tegen de Servische broers Novak en Marko Djokovic of het Belgisch/Franse duo David Goffin/Pierre-Hugues Herbert. Zij treffen elkaar later in de andere halve finale.



In het enkelspel werd Haase eerder deze week in de eerste ronde uitgeschakeld door de Chileen Nicolás Jarry.