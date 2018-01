Haase en Middelkoop naar dubbelfinale in Pune

Jan van Halst: 'We gaan het met deze groep doen'

8:54 SAN PEDRO DEL PINETAR - De kans dat er bij FC Twente een kwaliteitsinjectie komt acht technisch directeur Jan van Halst niet groot. ,,We hebben afgesproken dat we het in principe met deze groep gaan doen en dat er niets meer bijkomt’’, zegt Van Halst op het trainingskamp van Twente in Spanje. ,,Of er moet iets voorbij komen wat wel heel erg interessant is. We houden onze ogen en oren goed open.’’