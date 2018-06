Haase en Middelkoop sneuvelen in tweede ronde

De tweede ronde tegen de Fransen werd gespeeld over twee dagen. Vrijdag werd de wedstrijd afgebroken bij een 5-4 voorsprong voor de Nederlanders vanwege regenval. Zondag werd de partij hervat maar begonnen Haase en Middelkoop dramatisch door drie games op rij en dus de eerste set te verliezen.



In de tweede set liet het Nederlandse team twee setpoints onbenut waarna een tiebreak uitkomst moest bieden. Het tweede matchpoint in de tiebreak was een prooi voor de Fransen die daarmee de achtste finales bereikten.



In het enkelspel was Haase in de eerste ronde uitgeschakeld door de Belg David Goffin. Middelkoop komt later vandaag nog in actie met Demi Schuurs in de achtste finale van het gemengd dubbelspel.