Haase en Rojer strijdend ten onder tegen Frankrijk

Nederland is na het dubbelspel in het Davis Cupduel met titelverdediger Frankrijk op achterstand gezet: 1-2. Robin Haase en Jean-Julien Rojer bogen op het hardcourt van de olympische hal van Albertville in vier sets voor het sterke Franse koppel Pierre Hugues Herbert en Nicolas Mahut: 7-6 (6) 3-6 7-6 (3) 7-6 (2).