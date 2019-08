Haase grijpt naast plek in de kwartfinale in Winston-Salem

Haase is de nummer 154 van de wereld, Millman de nummer 61. De Australiër was dus de favoriet voor aanvang van het duel met de Nederlander. Haase versloeg in de eerste ronde Denis Kudla, waarna in de tweede ronde ook de als vierde geplaatste João Sousa naar huis werd gestuurd. Een knappe prestatie, maar die goede lijn wist Haase in de derde ronde niet voort te zetten.



Haase, die voor de eerste keer tegen Millman uitkwam, leverde in de eerste set in de vierde en zesde game zijn service in. In de tweede set hield hij langer stand, maar ging het in de zevende game fout op eigen opslag. Millman gaf daarna de voorsprong niet meer uit handen.



De Australiër neemt het in de kwartfinales op tegen Steve Johnson.