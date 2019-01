Haase had kramp: ‘Blij dat ik hem op 5-5 brak’

Robin Haase klaarde de klus in de openingsronde van de Australian Open naar eigen zeggen net op tijd. Hij zat in de slotfase van zijn partij tegen García López (7-5 6-4 7-5) tegen kramp aan.

,,Ik kan me niet voorstellen dat als als ik die set had verloren dat ik die partij nog zou winnen. Het begon op 4-4 bij een service. Ik dacht: holy shit, want ik voelde me verder goed. Maar het lichaam is van binnen soms anders dan hoe je je voelt”, aldus Haase.

,,Het kan meerdere oorzaken hebben: de spanning, of dat je te weinig gedronken of te weinig gegeten hebt. Maar het was geen van de drie. Ik was in ieder geval wel heel blij dat ik hem op 5-5 brak.”

Haase maakte een einde aan een dramatische reeks van zeven opeenvolgende nederlagen op een rij in Melbourne. ,,Dan heb ik één ding misschien al bereikt. Dan ben ik nu al de sensatie van het toernooi geworden”, zei de beste Nederlandse tennisser met veel gevoel voor zelfspot.

,,Vooral de manier waarop ik deze wedstrijd win is fijn, want het was echt een goede wedstrijd. En ik had nog nooit van hem verloren na twee nederlagen met 7-6 in de derde set. Ik serveerde goed en kwam op belangrijke momenten met regelmaat naar het net. Ik ben rustig en gefocust gebleven op de momenten dat het moest.”