Haase in eerste ronde ABN AMRO WTT tegen Koekoesjkin

Koploper FC Twente loopt na zege uit op concurren­ten

21:55 ROTTERDAM - FC Twente heeft in de strijd om de titel goede zaken gedaan. De ploeg won ook het achtste duel op rij. In Rotterdam moest Sparta er aan geloven: 0-3. Het gat tussen de twee ploegen is nu liefst elf punten. Den Bosch speelde gelijk, waardoor het gat met de nummer twee nu zes punten is.