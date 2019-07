Haase in eerste ronde Hamburg naar huis

In de eerste set brak Ruud, die iets hoger op de ranking staat dan Haase, zijn tegenstander twee keer. In de tweede was een break van Haase bij 4-3 in zijn voordeel daarentegen voldoende voor de setwinst. In de beslissende fase kon Haase zijn hogere niveau echter niet vasthouden.



Haase is niet bezig aan het beste seizoen uit zijn loopbaan. De 32-jarige Hagenaar zakte onlangs weg naar de laagste positie op de ATP-ranking in drie jaar.