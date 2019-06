Haase kan partij in tweede ronde niet afmaken vanwege regen

In Almelo en Den Haag Volleybal­sters oefenen tegen Japan in Almelo

18:13 De Nederlandse volleybalsters spelen in de eindfase van de voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi in Italië (2-4 augustus) nog twee oefeninterlands tegen Japan in eigen land. De duels met de nummer zes van de wereldranglijst vinden plaats op 26 juli in Almelo en op 27 juli in Den Haag.