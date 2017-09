Haase knokt Nederland naast Tsjechië

Het is nu aan Thiemo de Bakker, door blessureleed afgezakt naar plek 408 op de wereldranglijst, die in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag de zware taak krijgt om Lukas Rosol te verslaan. Het zou een klein wonder zijn als het team van captain Paul Haarhuis de winst naar zich toe trekt. Vrijdag stond de ploeg na twee enkels met 2-0 achter en leek winnen bijna onmogelijk.

Kopman Haase ging ijzersterk van start tegen Vesely. Na de gewonnen dubbel van zaterdag met Matwé Middelkoop had hij last van zijn knie, twijfelde of hij kon spelen, maar vanmorgen besloot hij dat het ging. En met succes, alleen in de tweede set raakte hij het even kwijt tegen de Tsjechische kopman. Gesteund door de uitgelaten oranje-fans maakte hij goed wat hij vrijdag naliet.