Haase met Middelkoop naar kwartfinales dubbelspel in Doha

‘Iedereen’ gaat uit van zege Michael van Gerwen

14:16 Ook al liet Michael Smith in zijn halve finale indrukwekkend darts zien, Michael van Gerwen is vanavond in de WK-finale de torenhoge favoriet. Dat blijkt uit een poll op deze site en uit een rondje langs enkele van zijn collega’s. Iemand vinden die Smith wereldkampioen ziet worden, is zoeken naar een speld in een hooiberg!