Haase: misschien wel de enige die al twaalf jaar singelt én dubbelt

Samen met de Deen Frederik Nielsen bereikte Haase donderdag de derde ronde van Roland Garros. Een evenaring van zijn beste resultaat in Parijs. Haase stond op de Australian Open al eens in de finale en haalde op de US Open en Wimbledon de laatste acht. ,,Als je mijn carrière bekijkt dan ben ik misschien wel de enige speler die al twaalf jaar lang singelt en dubbelt", aldus Haase. ,,Maar de single blijft net zo belangrijk, ook nu het wat beter gaat in het dubbelspel. Misschien dat ik één of twee keer per jaar een toernooi uitkies puur voor het dubbelspel.”

Haase staat momenteel 30e op de wereldranglijst voor dubbelspelers en hij heeft al vijf ATP-titels achter zijn naam staan. ,,Het speelt veel lekkerder als je weet dat je van iedereen kunt winnen. Als ik single ga ik daar ook voor, maar het maakt een verschil of je elk punt aan de bak moet of dat je, zoals in het dubbel, het gevoel hebt dat je over hebt", aldus de 32-jarige Haase, die na Wimbledon een koppel gaat vormen met Wesley Koolhof.



,,Ik ga altijd met een plan de baan op en als ik dat niet kan uitvoeren, dan word ik nerveus. En dat gebeurt in het dubbelspel eigenlijk nooit. Ontspanning is in het dubbelspel voor mij veel makkelijker. Ik weet precies wat ik moet doen door mijn type spel en overzicht, ook omdat ik ben opgegroeid met het dubbelspel.”



Door het bereiken van de derde ronde moet Haase waarschijnlijk afzien van deelname aan een challenger, volgende week in het Tsjechische Prostejov. ,,Uiteindelijk wil je hier zijn. Ik doe aan elke grand slam mee om zo goed mogelijk te presteren in het enkelspel én dubbelspel. Maar dubbelen is niet de reden waarom ik tennis."



Bekijk hieronder de reactie van Haase na zijn verloren eerste ronde in het enkelspel.