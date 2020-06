Haase mobiliseert tennistop en BN’ers voor gezonder Nederland

Door Rik Spekenbrink



Haase heeft de Nederlandse tennistop gemobiliseerd om zich in te zetten voor de campagne. Zo hebben Kiki Bertens, het voltallige Davis Cup-team, Richard Krajicek en nummer 1 van de wereld in het rolstoeltennis, Diede de Groot, zich aangesloten. BN’ers als Jan Kooijman, Erik Scherder en Ronald de Boer steunen de actie ook.



Nu tennissen weer mag, denkt Haase dat het goed is om Nederlanders weer in beweging te krijgen. Ze hebben veel thuis gezeten, redeneert hij. ,,Wat drie weken geleden begon als een losse gedachte, is uitgegroeid tot een landelijke actie”, meldt het persbericht.