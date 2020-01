Haase moet opgeven in finale challenger Bangkok

Hoogerheide Worst wint wereldbe­ker veldrijden na late val Alvarado, dagzege Brand

14:39 Lucinda Brand heeft de laatste manche van de wereldbeker veldrijden gewonnen. Na een spannende cross in Hoogerheide won Brand nadat Nederlands kampioene Ceylin del Carmen Alvarado ten val kwam in de slotfase. Door die val zag Alvarado ook de kans op de eindzege in de wereldbeker vervliegen: die ging naar Annemarie Worst na een tweede plaats in Hoogerheide.