Haase morgen als tweede in actie op Court 3

FC Twente bekijkt revolutio­nair veldsys­teem: ‘Wekelijks een veld op bestelling’

12:53 BEEK - Een droog hard veld. Of toch liever een grasmat met een zachte, vochtige ondergrond waar de tegenstander moeite mee zal hebben? Een speelveld per weekend op bestelling. Dat is mogelijk met het drainagesysteem de DrainTalent dat momenteel wordt getest op een veld van ’t Peeske in Beek.