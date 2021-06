Haase naar tweede ronde dubbelspel

Driemaal is scheeps­recht voor Colbrelli in Dauphiné, Kelderman vijfde

1 juni Sonny Colbrelli heeft de derde etappe in de Dauphiné gewonnen. De Italiaan was al twee keer dicht bij etappewinst, maar moest in zowel de eerste als de tweede etappe genoegen nemen met de tweede plek. Vandaag was het wel raak.