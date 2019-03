Haase onderuit tegen ‘lucky loser’ Roeblev in tweede ronde Indian Wells

Haase had in de eerste ronde afgerekend met Denis Istomin uit Oezbekistan. De Nederlander (ATP-68) trof daarna met Roeblev een tegenstander die door een rugblessure buiten de top honderd is gevallen (ATP-102) en aanvankelijk in het kwalificatietoernooi was uitgeschakeld. De 21-jarige Rus speelt in de derde ronde tegen Karen Khachanov (12) of Feliciano Lopez.