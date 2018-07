Haase ook in dubbelspel naar tweede ronde Wimbledon

OEFENDUEL FC Twente bereikt dubbele cijfers in Goor: vier keer Trotman

3 juli GOOR - FC Twente heeft dinsdag de oefenwedstrijd bij GFC in Goor afgesloten met een 10-0 overwinning. De 19-jarige Ryan Trotman was voor rust de grote man bij de Enschedeërs. De aanvaller vond binnen tien minuten drie keer het net en maakte vlak voor rust ook nog zijn vierde. In de tweede helft kwamen voornamelijk beloften in de ploeg, met wie Twente de dubbele cijfers bereikte.