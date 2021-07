Haase sneuvelt al in eerste ronde Dutch Open

Tour Podcast | Rustdag: ‘Het gaat er niet om dát je wint maar om hoe je wint?’

6:28 Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. De renners genieten vandaag van een rustdag. In de podcast gaat het over persconferenties, lastige vragen stellen, transferbesprekingen en de Pogacar van het padelclubje. Later op de dag volgt een langere podcast met daarin een vooruitblik op de laatste Tourweek.