Haase toont veerkracht in eerste ronde Rosmalen

37-jarige Parker stopt met basketbal­len

20:09 Tony Parker stopt met basketballen. De viervoudig NBA-kampioen meldt dat maandag via Twitter. ‘’Het doet me veel om een punt achter mijn basketballoopbaan te zetten. Het was een geweldige reis. Zelfs in mijn stoutste dromen had ik niet kunnen denken al deze momenten in de NBA en met het Franse nationale team mee te maken’', schrijft hij.