Haase traint, en praat, in Melbourne met Federer

Door Rik Spekenbrink



Nederlands beste mannelijke tennisser hield zijn persconferentie in Melbourne zondagmiddag (lokale tijd) een klein uurtje later dan gepland. Nadat hij met Roger Federer had getraind in de Rod Laver Arena zouden beiden ook nog een kwartiertje praten over allerlei actuele zaken die spelen in en rond de ATP. Dat gesprek liep uit. Gisteren nog zat Haase in een zes uur durende vergadering van de spelersraad van de ATP. Klagen doet hij echter niet. ,,Ik heb zelf voor deze rol gekozen. Als het je te veel energie kost, moet je dat niet doen. Ik moet alleen zorgen dat ik er niet helemaal in verstrikt raak. Maar van praten met Federer kríjg ik juist energie.”



Tegen ATP-bestuurslid Justin Gimelstob, voormalig prof en nu tevens coach van John Isner, loopt in de Verenigde Staten een rechtszaak. Hij staat terecht voor zware mishandeling en bedreiging met de dood. Zijn functie bij de ATP staat daardoor ter discussie. Tegelijkertijd is er verdeeldheid in het tennis over het al dan niet aanblijven van president Chris Kermode. Omdat de meeste betrokken in Melbourne aanwezig zijn, wordt nu op diverse niveaus gesproken. Vlak voor zijn training sprak Haase op de baan ook nog even met Novak Djokovic, voorzitter van de spelersraad.



Haase achtte het wijs niet te veel in te gaan op wat er gisteren in die raad is besproken. Hij zei wel te vinden dat er veel positieve dingen gebeuren bij de ATP. ,,Kijk naar de cijfers. Meer mensen kijken tennis, in de stadions en op televisie, het prijzengeld is gestegen, er komt met de ATP Cup een nieuw landentoernooi en de ATP is innovatief geweest met de invoering van de Next Gen-verhaallijn. Dat is allemaal ongelooflijk goed nieuws.”