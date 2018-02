Haase treft in Dubai niet Dimitrov, maar verrassend Jaziri

Verbeek wil met Assaidi beginnen in halve finale FC Twente

27 februari ENSCHEDE - Als Oussama Assaidi geen reactie krijgt op de training van dinsdagmiddag, begint hij woensdag in de halve finale tegen AZ in de basis. Dat zei FC Twente-trainer Gertjan Verbeek op de persconferentie. ,,De verwachting is dat het goed gaat'', aldus de oefenmeester. Verbeek gaat geen spelers sparen voor de competitie, zo gaf hij aan.