Haase treft Raonic in tweede ronde

Haase ging in de eerste set met een noodgang langs de 26-jarige Slowaak. Hij brak Kovalik al in de eerste game en liet zijn tegenstander geen moment in de wedstrijd komen. In de tweede set kwam Kovalik beter voor de dag, maar Haase had aan één break genoeg. Ook in de laatste set had Kovalik geen kans. Haase stond in totaal slechts vijf games af en is na 82 minuten door naar de volgende ronde, waarin hij woensdag Milos Raonic treft. De Canadees, finalist in 2016, versloeg Prajnesh Gunneswaran uit India met 7-6, 6-4, 6-2.