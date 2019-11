Haase trekt stand gelijk in Davis Cup

Haase, momenteel de nummer 163 van de wereld, kreeg bij een stand van 4-5 in de derde set één matchpoint, maar wist deze nog niet te verzilveren. In de tiebreak trok Haase wel aan het langste eind tegen de nummer 57 van de wereld. Bij een stand van 5-5 produceerde Boeblik een onbegrijpelijk, mislukt dropshot, waardoor Haase kon serveren voor de wedstrijd. Hij sloeg een ace en bracht de stand zo op 1-1.

Botic

Eerder op de dag was Botic van de Zandschulp in het eerste enkelspel niet opgewassen tegen Michail Koekoesjkin.

De 24-jarige Veenendaler, de nummer 200 op de wereldranglijst, verloor in twee sets van de Kazachse nummer 67 van de wereld: 2-6, 2-6.



Van de Zandschulp kreeg van captain Paul Haarhuis de voorkeur boven Tallon Griekspoor. De debutant had in aanloop naar de Davis Cup een goede vorm getoond, maar Koekoesjkin bleek toch iets te hoog gegrepen. De Kazak liet de Nederlander in de eerste set tot 2-2 gelijk opgaan, maar liep daarna al snel uit naar 6-2. In de tweede set nam Koekoesjkin meteen de controle. Van de Zandschulp stribbelde wat tegen, maar hij sloeg te veel fouten.