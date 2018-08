Haase valt na ruim een jaar buiten top 50

Een punt, een foto, en de hand van Huntelaar

9:03 ALMELO - Het lukte Heracles zaterdag opnieuw: verrassen in de eerste speelronde, tegen Ajax. Na de thuiszege van vorig jaar was er nu het gelijkspel in Amsterdam. Toch heerste er een dag later geen euforie, maar het gevoel dat er meer te halen was geweest.