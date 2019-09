Haase vecht zich naar kwartfinale in Florence

Miedema scoort opnieuw tegen Fiorentina

22:47 Arsenal heeft mede dankzij een doelpunt van Vivianne Miedema overtuigend de achtste finale van de Champions League gehaald. In eigen huis werd Fiorentina met 2-0 verslagen, nadat het eerste duel twee weken geleden in Italië ook al in 4-0 voor Arsenal was geëindigd.