Haase verliest van Shapovalov en mist droomduel met Nadal

Scheids­rech­ter uit Borculo floot experiment­wed­strijd: 'Hopelijk leidt het tot meer begrip'

16:54 BORCULO - De wedstrijd van de toekomst, zo werd het experiment van de KNVB ook wel genoemd. Afgelopen zaterdag floot scheidsrechter Rob Dieperink uit Borculo een duel tussen de Suriprofs en Fortuna Sittard, waarbij vijf nieuwe elementen werden toegevoegd aan de wedstrijd. Dieperink is positief. „Mensen zien nu hoe moeilijk het is om een wedstrijd in goede banen te leiden."