Haase zet streep door Australian Open

Solskjaer onder indruk van AZ: ‘Ze zijn veel beter dan PSV’

11:09 Beide teams zijn al door in de Europa League, maar dat neemt niet weg dat Manchester United vanavond thuis op Old Trafford niet van AZ wil verliezen. ,,En daarvoor moeten wij het ze zo moeilijk mogelijk gaan maken, want AZ speelt een lastig spelletje om te bestrijden’’, weet Man United-coach Ole Gunnar Solskjaer.