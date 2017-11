Haase zorgt voor stunt in Parijs met winst op mondiale nummer vier

Robin Haase heeft bij het Masterstoernooi in Parijs voor een grote verrassing gezorgd. De Nederlander was op het hardcourt in de Franse hoofdstad in de tweede ronde te sterk voor de Duitser Alexander Zverev, de nummer vier van de wereld: 3-6, 6-2, 6-2.

Voor Haase was het zijn eerste overwinning op de twintigjarige Zverev. Begin dit jaar stonden beide tennissers tegenover elkaar op de Australian Open. De zege ging toen in vijf sets naar de Duitser. In 2014 was Zverev in Hamburg in twee sets te sterk voor de Hagenaar.

De zege van Haase was verdiend. In de eerste set liet de Nederlander tot meerdere keren toe na om zijn tegenstander te breken. In de eerste opslaggame van Zverev kreeg Haase vier kansen daartoe, en bij een achterstand van 5-2 nog eens twee.

In de tweede set pakte Haase wel zijn eerste kans, en liep hij snel uit naar 3-0. In de laatste game brak hij de service van Zverev nog eens: 6-2.

Overtuigend

De derde en beslissende set ging lang gelijkop, al won Haase zijn opslagbeurten veel overtuigender. Bij een voorsprong van 3-2 sloeg de Nederlander op de opslagbeurt van Zverev toe, waarmee het verzet was gebroken.

,,Nadat ik de frustraties uit de eerste set van me af had gespeeld, ben ik gaan genieten van deze partij'', zei Haase na afloop in een kort interview op de baan.

Zverev won dit jaar al vijf ATP-toernooien. Begin 2017 stond de jonge Duitser nog op de 24ste plaats van de wereldranglijst.