Haïti verrast met 'verkeerde vrije trap'

Na een doelpunt van Dante Leverock leidde het nietige Bermuda met 1-0. Een ingestudeerde vrije trap bracht uitkomst voor het tot de 54ste minuut aanvallend klungelende Haïti. De twee vrijetrapnemers leken elkaar totaal niet te begrijpen. Steven Sabat liep over de bal heen, tot zichtbare onvrede van Derrick Etienne. Het bleek een vorm van afleiding want terwijl de verdediging van Bermuda verbaasd toekeek rende Sabat snel terug, gaf een voorzet met zijn andere been waarna Frantzdy Pierrot vrij kon inkoppen.



Diezelfde Pierrot besliste even later ook de wedstrijd in het landentoernooi van de Concacaf, de bond van Noord- en Midden-Amerika.