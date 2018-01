Halep en Sjarapova zonder setverlies naar tweede ronde

De 26-jarige Halep moest vol aan de bak tegen Aiava, die een wildcard van de organisatie had gekregen en het thuispubliek niet wilde teleurstellen. Ze bood in de eerste set heftig weerstand, maar moest het in de tiebreak toch afleggen. In de tweede set was Aiava uitgeraasd en had Halep geen moeite om het af te maken. De Roemeense is weliswaar de aanvoerster van de wereldranglijst, maar ze won nog nooit een grand slam.