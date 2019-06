Halep in no-time door: ‘Voel me beter dan eerder deze week’

Halep was tevreden over haar optreden in de derde ronde. De 27-jarige Roemeense had in haar voorgaande twee partijen in Parijs drie sets nodig om door te komen. ,,Ik wilde tegen Tsoerenko agressiever spelen en mijn kansen aan het net beter benutten. Dat is prima gelukt. Ik speelde beter en voelde me beter op de baan dan eerder deze week’', liet Halep voldaan weten.



In de strijd om een ticket voor de kwartfinales neemt Halep het op tegen de Poolse Iga Swiatek, die Monica Puig uit Puerto Rico in drie sets versloeg: 0-6 6-3 6-3.