Halep maakt status waar op tennistoernooi Praag

FC Twente blijft prima op de been in De Kuip

16:26 ROTTERDAM - Het zegt alleen nog niets, maar soms heb je een opsteker nodig in de lange aanloop naar de competitie. FC Twente omarmde daarom zondagmiddag het verdienstelijke optreden tegen Feyenoord. De jonge ploeg bleef niet alleen op de been in De Kuip, de Tukkers waren zelfs beter: 0-0.