Halep na zwaarbevochten zege op Muguruza in derde finale Rome

Muguruza sloeg niet alleen 35 winners, maar ook 37 onnodige fouten. De Spaanse leverde maar liefst negen keer haar service in. Halep deed dat zeven keer.



De Roemeense stond in 2017 en 2018 ook in de finale in Rome, maar steeds stapte ze als verliezer van de baan. Maandag gaat Halep voor de derde keer proberen om te winnen in de Italiaanse hoofdstad. Ze treft in de finale de winnares van het Tsjechische onderonsje tussen Karolina Pliskova en Marketa Vondrousova.



Halep sloeg de US Open over. Ze bleef in Europa om zich voor te bereiden op Roland Garros. Halep won afgelopen maand het graveltoernooi in Praag en zegevierde eerder dit jaar ook in Dubai.